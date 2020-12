Dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Sassuolo, l'allenatore del Milan Stefanoha risposto così a Sky Sport: “Abbiamo 4 o 5 situazioni da calcio d’avvio, volevamo approcciare bene alla partita subito perché nelle ultime eravamo mancati in qualcosa. Bravi Calhanoglu e Brahim Diaz subito, poi Leao a fare il movimento profondo e concludere bene".- "Io ripeto spesso alla squadra che tutte le partite valgono 3 punti, ma a volte pesano di più. Giochiamo sempre per vincere, non eravamo soddisfatti dei due pareggi. La partita oggi pesava molto per la classifica, ma anche mentalmente".- "Abbiamo le idee chiare, la società sa che se ci saranno occasioni giuste lo faremo altrimenti rimaniamo così. Il gruppo è compatto e unito, è difficile gestire tante assenze. Ci mancavano due centrali difensivi e due attaccanti, ma i ragazzi rispondono bene. Ora l’ultimo sforzo con la Lazio e mancherà anche Kessie per squalifica".- "Il segnale al club lo diamo noi stessi, tutti insieme, all’area che ha migliorato la squadra con giocatori giovani e forti, di personalità; e ai nostri tifosi che ci fanno sempre sentire entusiasmo. I ragazzi hanno apprezzato molto, all’inizio la mancanza di pubblico forse ci ha aiutati a crescere, ma ora come dice Ibra i nostri tifosi ci farebbero volare. Vogliamo ottenere successi e risultati importanti anche per loro".- "Theo Hernandez su Berardi? Sta crescendo tantissimo, sta diventando completo. I suoi strappi fanno la differenza davanti, ma è attento e disciplinato anche in fase difensiva. Continua a crescere e deve essere molto contento, per il lavoro e i sacrifici. Ha i mezzi per arrivare a essere un top. È di livello assoluto Theo, il nostro 2020 ci ha regalato tante soddisfazioni. Siamo stati bravi a mantenere sempre compattezza".- "Tanto movimento? Volevamo quasi giocare senza centravanti oggi. Si è creato qualcosa di particolare, chi arriverà dovrà avere gli stessi comportamenti di tutti e non è facile trovare a gennaio giocatori così”.