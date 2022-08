A pochi minuti da Milan-Udinese, l'allenatore italiano Stefano Pioli ha parlato così a Dazn: "Torniamo con tanta emozione ma anche energia, cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo. Tutte le gare danno spunti diversi, credo che oggi c'è grande voglia di inziare bene il campionato; giochiamo davanti ai nostri tifosi, è la prima gara dopo la vittoria dell'anno scorso. Troveremo sicuramente delle difficoltà, ma dobbiamo giocare come sappiamo.



I NUOVI - La formazione? I nuovi acquisti stanno tutti meglio, sono solo un po' indietro rispetto agli altri. Se giocheranno? Vedremo come andrà la partita, sicuramente sono giocatori di qualità che saranno utili".