Sefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così ad Amazon Prime Video nel post Atletico Madrid-Milan: "È giusto festeggiare con i miei giocatori, hanno fatto una prestazione importante. Hanno vinto meritatamente, mettendo in campo qualità e coraggio: ci hanno sempre creduto ed è giusto gioire assieme a loro".



MESSIAS - "È una bellissima storia, ma credo sia solo all'inizio. Ha delle belle qualità, poi questo goal gli darà ancora più convinzione. Messias darà supporto alla squadra".



RISPOSTA A SEEDORF - "Tu sai cosa vuol dire giocare nel Milan. Noi ci stiamo provando. Credo che la strada sia quella giusta e che quella di oggi sia una prova di maturità importante".



RINNOVO - "Ho già firmato? No, ancora no. Ma col club siamo in piena sintonia, c'è un'empatica generale tra tutti che deve continuare così. Poi è il lavoro, la qualità, le idee e i risultati che fanno la differenza. Poi la firma arriverà".