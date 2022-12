Nuove anticipazioni dell'intervista di Stefano Pioli per lo speciale 'I re del calcio', in onda il 29 settembre alle 20.45 su Italia 1. Il tecnico del Milan si concentra sulla vittoria nel derby, decisiva per la vittoria dello scudetto: "Sembrava la corsa di Mazzone, il passo più o meno è quello... (sorride, ndr). Noi siamo partiti ad inizio anno per provare a vincere lo scudetto. Al derby di ritorno eravamo a sette punti dall'Inter e potevamo andare a -10 e invece vincerlo così, con questo carattere, in rimonta, sapevamo che poteva essere un momento decisivo dalla nostra stagione".



'PIOLI IS ON FIRE' - "E' partito dalla squadra. I miei giocatori sono contenti quando i tifosi lo cantano allo stadio. E' una cosa che ci lega, non è una cosa solo mia. Quest'estate ha ricevuto tanti video da feste, matrimoni e compleanni con questo coro".