Milan, Pioli: 'Vogliamo essere protagonisti in Europa League, vi spiego le scelte in mediana. E su Leao...'

Prima della sfida di Europa League contro il Rennes, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così a Sky Sport:



STAGIONE E CAMMINO - "Riprendiamo il nostro cammino in Europa dove vogliamo essere protagonisti. Affrontiamo un avversario non semplice, il Rennes sta bene, ma vogliamo incominciare bene il nostro percorso".



TIFOSI - "Non c'erano dubbi sul loro sostegno. Ci spingeranno e noi dovremo spingere sul campo. Servirà una partita di qualità e attenzione perchè le loro transizioni sono molto pericolose".



SCELTE A CENTROCAMPO - "Adli e Bennacer sono usciti stanchi dall'ultima partita, mentre Reijnders ha saltato la gara per squalifica. Le scelte sono le migliori per questa partita".



LEAO - "E' felice sia quando fa gol che quando fa assist. Se poi fa gol e vinciamo siamo tutti più felici".