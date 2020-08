Il Milan al lavoro per Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina, richiesta esplicita di Pioli alla proprietà. Lo scrive il Corriere dello Sport, con i rossoneri che vogliono offrire il cartellino di Paquetà, più soldi, per il figlio d'arte viola. Trattativa difficile, complessa, con la Juve in pole, ma il Milan ci prova.