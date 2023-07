Un’ora e mezza di confronto a casa Milan tra Pioli e Furlani per delineare le prossime mosse sul mercato del Diavolo. In attesa di arrivare a un accordo il Chelsea per Christian Pulisic (il giocatore non è convinto di andare al Lione), il tecnico emiliano ha avanzato una richiesta precisa per il centrocampo: Tijjani Reijnders.



INIZIA LA TRATTATIVA- Primi passi ufficiali per il Milan con l’Az Tijjani Reijnders. Il giocatore ha messo in stand-by alcune proposte arrivate dalla Liga e della Premier League. Nelle prossime ore sono attese delle novità per un potenziale acquisto che non escluderebbe l’arrivo di Yunus Musah.



IL PREZZO- L’Az ha fissato in 20 milioni la valutazione di Tijjani Reijnders. Dal canto suo il Milan, forte del gradimento totale del giocatore, conta a chiudere sui 15 milioni più bonus.