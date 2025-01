Milan, più che una rivoluzione é una resa dei conti. E nessuno é al sicuro

Quello che sta accadendo in casa rossonera in questi ultimi frenetici giorni di trattative ha dell'incredibile. E non ha precedente alcuno, a memoria d'uomo. Dopo appena 6 mesi dall'inizio della stagione,, quando il gruppo di lavoro che prese il posto di Paolo Maldini e Frederic Massara si insediò. Ma c'è di più:Da qui a giugno, chiunque è in discussione e chiunque, alla giusta offerta, può fare le valigie.Per un certo numero di giocatori che escono, altrettanti ne entreranno.Perché le cronache sempre più turbolente da Milanello e dintorni, i contrasti che fino a pochi mesi fa riguardavano Paulo Fonseca e oggi sono problemi di Sergio Conceiçao non possono non sollevare quanto meno il dubbio , il sospetto, che attraverso il mercato si stia cercando di risolvere alcune situazioni divenute insostenibili.di queste manovre:propedeutico a salvare il salvabile nella seconda parte di questa stagione – ma rivolgendo inevitabilmente lo sguardo anche al 2025/2026 –Impegnato a correggere ciò che resta di questa annata infausta e – perdonateci l'allusione un po' maliziosa – a riscalare posizioni agli occhi della proprietà americana, non certa soddisfatta dei risultati e delle tante troppe turbolenze che hanno alimentato un clima di contestazioni approdato pure sui media statunitensi. Sempre che sia ancora costui a decidere oggi e in futuro.Già, perdonateci di dubitare anche di questo.Per una questione principalmente economica ma anche di prestigio,degli ultimi tempi – che dei conti e dell'immagine ha fatto un mantra –fondamentale da giocarsi, senza sapere con quali giocatori a disposizione e in quali condizioni si presenteranno i “reduci”. Ecco perché, più di una rivoluzione, quella che sta prendendo forma suona tanto come una resa dei conti.