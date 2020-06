. La stagione è cominciata con Gigio Donnarumma e Antonio Donnarumma come primo e terzo portiere, con Pepe Reina da secondo; a metà stagione, lo spagnolo ha scelto l’Aston Villa per giocare da titolare e in rossonero è approdato Asmir Begovic in prestito (scadrà a fine stagione, ma rientrerà Reina appunto)., Plizzari sta vivendo la seconda esperienza lontano da Milanello dopo quella alla Ternana di due anni fa e il ritorno nella Primavera rossonera dell’anno scorso. Il classe 2000 e il Milan la scorsa estate hanno deciso per il prestito in Toscana, ma la stagione del Livorno è stata nettamente al di sotto delle aspettative. Non quella di Plizzari, che. A qualche bella prestazione, il giovane estremo difensore ha alternato alcuni errori in un percorso che vuole terminare da protagonista, prima di tornare a Milanello. Gli alti e bassi non preoccupano, anzi:- Le valutazioni sul futuro del baby portiere - sotto contratto coi rossoneri fino al 2023 - sono già in corso.. I dialoghi tra Mino Raiola, agente di Gigio, e il Milan sono in corso, ma al momento non c’è l’intesa per il rinnovo. Si tratta e si continuerà a farlo; in ballo c’è anche il futuro di Antonio e dunque potrebbero liberarsi addirittura due posti. È tutto da vedere, Plizzari lo sa ed è vigile sulla situazione.. Dopo l’esperienza a Livorno,o anche un, per confrontarsi con realtà nuove. E fare esperienza, in attesa di una chance al Milan, che continua a monitorarlo con grande attenzione e soprattutto fiducia.