Il Parma è a un passo da Kucka (Trabzonspor), mancano dettagli col club turco. Difficoltà per Sala (la Samp non lo presta), si parla di Caceres con la Lazio e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la porta chiesto Plizzari al Milan. Per Benito, esterno dello Young Boys, c’è l’accordo a zero ma si prova ad anticipare a gennaio.