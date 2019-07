David Okereke, uno dei migliori nell’ultima B, lascia l’Italia: lo Spezia l’ha ceduto al Bruges (Belgio) per 10 milioni di euro. Oggi le visite e la probabile firma per il club che giocherà i preliminari di Champions. I liguri in entrata trattano Taugourdeau (Trapani), fedelissimo del tecnico Italiano, e aspettano Rizzo (Inter).



Il Frosinone per la difesa ha le mani su Szyminski del Palermo: pronto un biennale. Per le fasce resistono Czyborra (Heracles) e Bjorkan (Bodo). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Salernitana e Benevento si contendono Rispoli (Palermo). La Juve Stabia ha concluso per Bellemo (Spal). Il Livorno prova un doppio colpo: Gabbia e Plizzari (Milan), il portiere è nei radar anche del Pordenone.



Il Perugia insiste per Costa (Spal). Il Cosenza ha sondato il Parma per l’attaccante Baraye, mentre col Perugia si discute di Monaco, Kouan e Bianco. Il Crotone in settimana chiude per Bellodi (Milan). In uscita Firenze che piace ad Ascoli e Cremonese, e Barberis sempre in direzione Ascoli. Il Venezia sprinta per Mosti e Lanini (Juventus), valuta Mattia Lombardo (figlio di Attilio, c’è anche l’Ascoli) e ha chiesto Pierini al Sassuolo sul quale c’è pure il Trapani. Siciliani su Colpani (Atalanta).