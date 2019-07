Il Milan si tiene Gigio Donnarumma e con la conferma anche di Reina ha di fatto blindato la propria porta anche per la prossima stagione. Una scelta netta che, però, ha spinto Alessandro Plizzari a fare valutazione attente sul suo futuro. Il portierino classe 2001, dopo un anno passato lontano dal campo a fare la spola fra prima squadra nel ruolo di quarto e Primavera, ha chiesto di poter avere spazio per poter giocare da titolare e il club rossonero lo ha accontentato.



FATTA AL LIVORNO - Nella mattinata di oggi il Livorno e il Milan si sono incontrati e hanno definito l'operazione che porterà Plizzari in prestito in toscana. Il club rossonero non ha voluto concedere alcun diritto di acquisto in favore degli Amaranto perché ha intenzione di puntare su di lui in un futuro non troppo lontano.