Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Torino:



"Quando una grande squadra è messa in difficoltà deve trovare la forza di reagire. Si aspettava che alzassimo la cresta".



SALISBURGO - "No, il pensiero era lontano. Abbiamo preparato bene la partita, conoscevamo le difficoltà alle quali saremmo andati incontro. Ci è mancata lucidità e precisione, non siamo riusciti a fare quello che volevamo".



TORINO - "Sapevamo che ha un gioco che mette molta pressione e per questo dovevamo essere più veloci nelle scelte. Una volta che non siamo riusciti a fare questo la partita non l'abbiamo indirizzata come volevamo".



INSICUREZZA - "Dal campo non ho avuto questa impressione, semmai che abbiamo smesso qualche passaggio. E questo ha dato coraggio agli altri".