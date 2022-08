Tommaso Pobega e il Milan fino al 2027: la firma del centrocampista ex Spezia e Torino è arrivata e adesso manca solo l'annuncio da parte del Milan, che si affida anche al maghetto della mediana (il riferimento è al soprannome "Harry Potter") per continuare a vincere in Italia e in Europa. Per Pobega, oltre al quinquennale, arriva anche un adeguamento sullo stipendio, e Pioli vede così sistemata la situazione del suo soldatino in mezzo al campo.