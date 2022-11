Protagonista di una intervista al podcast del Milan, Tommaso Pobega parla della sua esperienza nel settore giovanile rossonero: "Spero di essere un esempio positivo per tutti. E' un settore giovanile che ti insegna molto e ti fa crescere non solo a livello calcistico, ma anche a livello umano. Io ho avuto la fortuna di fare il convitto ed è una palestra di vita. Devo ringraziare il Milan per questo e per avere messo a disposizione figure super disponibili ad aiutarci".