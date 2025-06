Getty Images

Milan, Pobega torna dal prestito e ha ottime chance di restare: piace ad Allegri

Daniele Longo

18 minuti fa

Tommaso Pobega e un futuro che può tornare rossonero. Il centrocampista giuliano piace a Max Allegri che ha espresso un parere favorevole per un eventuale ritorno alla base. Nei prossimi giorni verrà presa una decisione definitiva ma sono alte le percentuali per una permanenza del centrocampista cresciuto nel settore giovanile rossonero, utile anche la questione liste.



NIENTE RISCATTO - Nell'ultima stagione Pobega ha fatto bene al Bologna vincendo anche una storica coppa Italia proprio ai danni del Milan. Tommaso hja messo a referto 22 presenze in campionato con 2 gol e 2 assist. Italiano stravede per lui e la dirigenza è soddisfatta del suo rendimento ma questo non basta per esercitare la clausola per l'acquisto a titolo definitivo per 12 milioni, una cifra considerata troppo alta. Ecco perché le strade di Pobega e il Bologna sono destinate a separarsi.