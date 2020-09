Il Milan guarda al presente e al futuro. L'idea è quella di valorizzare i migliori talenti del settore giovanile per creare una prospettiva tecnica di un certo tipo. Tra questi c'è sicuramente Tommaso Pobega, reduce da una stagione esaltante con la maglia del Pordenone condita da ben 6 gol e 3 assist in 34 apparizioni. Il centrocampista triestino è stato promosso da Stefano Pioli in questo pre-campionato, il potenziale è considerato ottimo. Ma, stando a quanto raccolto da calciomercato.com, il club di via Aldo Rossi ha maturato la decisione di mandare il ragazzo a giocare in prestito per proseguire quel percorso di crescita iniziato nella passata stagione.



VUOLE LA A - La fiducia del Milan in Pobega è stata messa nera su bianco con il rinnovo fino al 2025. Ora una nuova cessione a titolo temporaneo: il Lecce è in forte pressing ma l'intenzione del club è quella di trovare una sistemazione nella massima serie italiana. Sul centrocampista classe 1999 avevano preso informazioni Crotone, Genoa e Verona ma adesso è lo Spezia ad aver guadagnato la pole. Nel giro di 2/3 giorni sono attesi sviluppi, Pobega è pronto per una nuova sfida...