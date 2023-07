Tommaso Pobega, presente al primo giorno di raduno a Milanello, ha parlato a Milan TV: "Il pimo allenamento è sempre più tosto perché riprendi a fare cose dopo un mese. Ci alleniamo perché siamo professionisti e siamo felici di essere tornati qua a Milanello: abbiamo già lavorato bene e dobbiamo continuare per tutta la settimana".



AMICHEVOLI IN AMERICA - "Saranno test importanti, lavoriamo bene e mettiamo minuti nelle gambe così da arrivare alla prima giornata con la gamba bella nervosa e pronta".



NUOVI ACQUISTI - "Possono darci tanto, si stanno inserendo. Ruben conosce bene Fik, sarà più facile integrarlo. Sportiello lo abbiamo già conosciuto. Con Luka Romero inizieremo anche in America per conoscerci".