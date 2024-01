Milan, pochi dubbi e tante certezze: Adli in cabina di regia, Leao per sfatare il digiuno

Daniele Longo

L’Udinese è un avversario che ha spesso fatto male al Milan negli ultimi anni e per questo motivo la concentrazione della squadra rossonera in questa settimana è stata massima. Stefano Pioli ha già scelto l’undici da schierare domani sera alla Dacia Arena, non si preannunciano particolari sorprese.



ADLI IN REGIA- Yacine Adli è il nuovo acquisto del Milan, parafrasando Stefano Pioli. Più convinto nei propri mezzi rispetto alla scorsa e, soprattutto, sempre più a suo agio nel ruolo di regista davanti alla difesa. Domani l’ex Bordeaux farà coppia con Reijnders con Loftus-Cheek sulla trequarti.



LEÃO CARICO- Rafael Leao è carico e vuole interrompere il lungo digiuno da gol in campionato. Il portoghese giocherà come di consueto largo a sinistra con Pulisic sul versante opposto, Giroud sarà il consueto terminale offensivo. La linea difensiva sarà quella vista contro la Roma con Kjaer e Gabbia centrali, Theo a sinistra e Calabria a destra



PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3) - Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli