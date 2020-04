Elliott riapre il portafogli per costruire un nuovo Milan a immagine e somiglianza di Rangnick. Secondo Tuttosport, con il tedesco arriveranno quattro nuovi acquisti, uno per reparto: Meret (Napoli) o Musso (Udinese) in porta; N'Dicka (Eintracht Francoforte), Ajer (Celtic) o Koch (Friburgo) in difesa; Tonali (Brescia) a centrocampo; Milik (Napoli) o Werner (Lipsia) in attacco.