Il Milan ora vuole cambiare marcia su Yunus Musah con il chiaro obiettivo di chiudere l’operazione entro venerdì, giorno della partenza della squadra per la tournée negli Stati Uniti. I contatti sono iniziati nella prima mattinata di oggi con il Valencia, Giorgio Furlani sta lavorando ai fianchi del club spagnolo.



MILAN IN POLE - Il Milan su Musah parte in prima fila, la pole position è confermata. Più distaccate al momento le formazioni di Premier League interessate, Fulham in primis.



OFFERTA - Lim, proprietario del Valencia, ha fatto saltare il banco quando ormai la trattativa con il Milan stava entrando nel rettilineo finale con un’offerta da 13 milioni più 4 di bonus. Furlani intende migliorare sensibilmente questa proposta ma solo sui bonus per arrivare a un massimo di 19/20 milioni: c’è grande fiducia in casa rossonera.