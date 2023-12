Controsorpasso decisivo e definito per il Milan che è a un passo da Matija Popovic. Il classe 2006 lascerà la formazione del Partizan Belgrado, dove è in scadenza di contratto. L'ingresso in scena del Manchester City ha fatto rompere gli indugi al Milan: i Citizens erano vicini a Popovic, la dirigenza rossonera e l'entourage del ragazzo hanno riattivato con forza i contatti e l'intesa è ora a un passo.