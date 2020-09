Tra gli obiettivi del Genoa per rafforzare la propria difesa ci sarebbe anche il ventenne del Milan Matteo Gabbia.



Il nome del giovane centrale aleggia sopra Pegli già da qualche giorno e l'intenzione del Grifone sarebbe quella di prenderlo in prestito. Riuscire a farlo però non sarà semplice. Nonostante l'opportunità di poter mandare il ragazzo a giocare con più continuità, la posizione dei rossoneri sembra infatti chiudere ogni speranza alle velleità rossoblú. Il Milan, almeno per il momento, non pare alcuna intenzione di privarsi di Gabbia, neppure a titolo temporaneo.



Le cose comunque potrebbero cambiare nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi della fine del mercato. Eventuali nuovi arrivi nel pacchetto arretrato a disposizione di Stefano Pioli potrebbero infatti aprire le porte al possibile prestito del classe 1999.