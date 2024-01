Milan, possibile mossa a sorpresa per Jimenez

Alex Jimenez é entrato nel giro della prima squadra del Milan con pieno merito. In una settimana l’esterno difensivo spagnolo ha fatto il suo esordio a San Siro in coppa Italia dal 1’ e anche in serie A nella sfida del Castellani contro l’Empoli. La dirigenza è sempre più intenzionata a confermare il classe 2005 magari cercando uno sconto dal Real Madrid rispetto ai 5 milioni previsti per il diritto di riscatto.