Ilsi muove, guarda al futuro della prossima stagione con un progetto tecnico tattico ben preciso e con idee chiarissime anche sul mercato. Ralfsalvo sorprese sarà l'allenatore e da Elliott insieme a lui si programmerà un mercato impostato su giocatori giovani, di grande talento e che rappresentano magari un'opportunità a costi non fuori mercato. Non è un caso che, proprio nelle ultime settimane,con un prospetto che, un anno dopo, torna nell'orbita del Milan:Un asse quello frache si può riaccendere con un anno di distanza. Sì perché. Il Milan voleva acquistarlo, ma non ci fu accordo sulle cifre e alla fine si accasò in prestito secco alla Real Sociedad dove è letteralmente esploso.La società basca ha già fatto sapere che vorrebbe tenerlo in prestito per un altro anno, mentre in casa Real Madrid stanno prendendo tempo perché difficilmente punteranno su di lui in prima squadra nella prossima stagione.Sì perché se Odegaard piace,È il centrocampista del Salisburgo la prima scelta per rinforzare il centrocampo del Milan nella prossima stagione, ma la concorrenza e forte e piste alternative sono già al vaglio della dirigenza.