n. I rossoneri sono sì alla ricerca di una seconda punta da affiancare a Krzysztof con il numero 10 dell'Atletico Madrid che resta una pista viva e calda, ma non solo: Marcovuole anche un centrocampista di qualità, una mezzala utile al suo gioco. E il nome che torna di moda è quello di DennisI - Come scrive il Corriere dello Sportperò, prima di affondare il colpo sul 10 della, il Milan deve sfoltire i ranghi, evitare sovraffollamento e far quadrare i conti. Suso e André Silva restano sul mercato, così come Laxalt e Strinic, senza dimenticare Biglia, senza escludere Frank Kessie, non incedibile. Tanto da fare in uscita, poi i colpi in entrata, tra i quali torna di moda il pupillo di Giampaolo, Dennis FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com