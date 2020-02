Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, parla a derbyderbyderby.it di Riccardo Montolivo, ex capitano della Viola e del Milan: "Sì, mi spiace molto, mi spiace per come è finita a Firenze ma anche a Milano. Lui è una persona perbene, è educato, è rispettoso, in campo non mi ha mai tradito mai. A volte quando si vive il calcio sempre seriamente succedono queste cose, a volte nel nostro mondo si preferisce la ruffianeria, si preferisce chi cavalca un po’ l’onda…"