Una rivoluzione. Il Milan in estate cambierà volto in attacco, solo Rafa Leao e Olivier Giroud, che ha rinnovato il contratto fino al 2024, sono sicuri di essere ai nastri di partenza della prossima stagione.arrivato dieci mesi fa a parametro zero dal Liverpool,, che ha mercato in Germania (soprattutto Wolfsburg e Eintracht Francoforte) ed è destinato a partire., quest'anno in campo solo per quattro partite (con un gol su rigore, alla Dacia Arena contro l'Udinese) e al momento ai box per una lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Di Ibra ha parlato oggi il presidente rossonero Paolo Scaroni, non chiudendo la porta al rinnovo ("Credo che se lui sta bene, deve continuare a stare al Milan. Bisogna che stia bene ma questo lo può dire solo lui") ma a oggi non sono arrivati segnali concreti da Maldini e Massara.Il Milan pensa a un futuro senza Zlatan,, attaccante austriaco classe 1989, un usato sicuro che conosce la Serie A, che può regalare soluzioni e alternative a Pioli. L'ex Inter, legato al Bologna da un contratto in scadenza nel 2025,che ora devono trovare l'accordo con il club di Saputo. L'ingaggio non sarebbe un ostacolo: l'attaccante passato dalla Cina, dove ha vestito la maglia dello Shanghai SIPG,L'eventuale arrivo di Arnautovic non cambierà i piani del Milan, che è al lavoro per portare a Milanello un profilo giovane, che possa diventare il 9 del futuro. Uno dei nomi più caldi è quello di Folarin, attaccante inglese classe 2001 dell'Arsenal, che in questo stagione ha segnato 18 gol in 33 partite di Ligue 1 in prestito al Reims, ma non è l'unico. Tra i profili seguiti ci sono anche Loisdel Lens e Victordell'Union Saint Gilloise.