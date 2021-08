Prima Pellegri, poi Bakayoko quindi un colpo che possa rafforzare la batteria dei fantasisti e che possa giocare a ridosso delle punte o largo sull'esterno. Tanti sono i nomi che gli uomini mercato del Milan stanno continuando a monitorare, ma nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota l'idea Junior Messias.



10 MILIONI - 30enne brasiliano, è stato uno dei protagonisti più importanti della passata stagione con la maglia del Crotone e dall'inizio dell'estate è stato proposto e trattato da numerosi club come Torino, Fiorentina e Atalanta, che però non hanno mai incrociato le richieste di almeno 10 milioni di euro fatte dal club calabrese.



IL MILAN CI PROVA - Il Milan con il ds Massara stima il giocatore e sebbene un'offerta vera e propria non sia ancora all'orizzonte, l'idea di fare un tentativo per portarlo a Milanello potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.