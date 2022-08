Quando pesca in Francia, Paolo Maldini non sbaglia. Il guizzo più importante è Pierre Kalulu pescato nel Lione con 0 presenze in prima squadra, ora il Milan ha messo gli occhi sul Bordeaux dove c'èche sta prendendo quota. Centrocampista classe 2000, negli ultimi giorni ha scalato le gerarchie nella lista degli obiettivi rossoneri. Superato Onyedika, l'idea della società è quella di investire una cifra intorno ai 4/5 milioni di euro. Più indietro Vranckx del Wolfsburg.- Un piccolo Kessie che pressa, rompe il gioco degli avversari e può far ripartire l'azione. "Sa fare anche gol" assicura l'ex attaccante Blaise Nkufo, che ha visto crescere Onana nella sua Academy. Tre gol e due assist nell'ultima stagione chiusa con la retrocessione del Bordeaux in Ligue 2. Poco male per Onana, una delle poche luci in un'annata buia e che ora vorrebbe cambiare aria per giocare ad alti livelli. E poco importa se ha già giocato 3 partite nella nuova stagione.che potrebbe ritrovare al Milan, in mezzo al campo - oltre a Celik, Ikoné e Osimhen - quel Renato Sanches che è sempre stato l'obiettivo numero uno dei rossoneri. Oggi, invece, Sanches è al Psg proprio insieme a Galtier e Onana nel mirino del Milan. Sliding door, destini incrociati per un futuro che potrebbe far incontrare di nuovo Onana e Adli dopo la stagione insieme a Bordeaux.- Tra i profili seguiti dal camerunense - occhio, potrebbe andare al Mondiale - su Instagram c'è quello di Ibra, ma l'idolo è un altro. Palla a spicchi e sguardo al canestro,. Ce l'aveva quando è andato a trovare la famiglia, che "viene prima di tutto" scrive il giocatore su Instagram; e ce l'aveva quando era a Parigi insieme al centrocampista oggi svincolato Landry Nkolo. Onana è del Bordeaux ma presto potrebbe fare le valigie: la pista Milan prende quota, quando Maldini pesca in Francia difficilmente sbaglia.