Nella giornata di ieri, dalla Francia, sono cominciate a circolare indiscrezioni riguardanti Mike Maignan e Theo Hernandez. RMC Sport ha riportato che i due milanisti non hanno preso parte all’allenamento della propria nazionale per motivi precauzionali. Il portiere ha svolto un programma di recupero, mentre il terzino ha accusato una piccola botta al polpaccio. Ora, gli stessi colleghi dei media transalpini, ci forniscono un nuovo quadro della situazione sui due componenti della rosa di Stefano Pioli.



GLI AGGIORNAMENTI - Il terzino sinistro dei Blues Theo Hernandez non è stato presente alla sessione odierna, saltando, dunque anche l'allenamento di oggi. Mike Maignan, invece, assente ieri, è tornato a svolgere l'intera seduta con il gruppo. Filtra comunque cauto ottimismo da Milanello, in vista del derby di sabato contro l'Inter.