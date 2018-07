Addio Adidas, benvenuta Puma. Il Milan saluta uno sponsor tecnico, la già citata Adidas, dopo 10 anni (1998-2018) per voltare pagina. Oggi sono state presentate ufficialmente le nuove divise di gioco dei rossoneri, griffate Puma. Il disegno è tradizionale seppur il colletto button-up, d'ispirazione vintage, richiama un particolare presente sulle maglie nei primi anni del ventesimo secolo. Sulle spalle un altro dettaglio: il simbolo del Diavolo rossonero. Per il lancio della divisa Puma ha creato una campagna social dal titolo 'A New Milan', "ispirata alla giovanile esuberanza e creatività della città e alla passione dei fan che si riflette in una nuova era di giovinezza e di energia all'interno del Club, alimentando un ardente desiderio di successo".