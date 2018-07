Parte ufficialmente la nuova stagione del Milan. Dopo il raduno a Milanello e il primo allenamento della squadra, questa sera il Milan ha presentato la maglia Away della stagione 2018/2019. In occasione dell'evento tenutosi al Garage 21, Marco Fassone ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le parole dell'amministratore delegato del Milan, raccolte da Calciomercato.com: "E' ovvio che sia un piacere essere qui oggi, perchè inizia la stagione nuova. Una stagione importante per noi dopo l'anno di rodaggio, di grandi cambiamenti, che abbiamo avuto l'anno scorso. Ed è particolarmente un piacere ed un orgoglio che a celebrare questo inizio di stagione siano con noi gli amici di Puma. Perchè Puma è stato il primo accordo importante dopo che ci siamo trovati nella condizione di doverci guardare intorno in pochissimi mesi per trovare un partner di prestigio, all'altezza del Milan. Ed è stata una storia molto veloce con loro. Ci siamo incontrati e conosciuti, abbiamo trovato le parole chiave con le quali condividere questo percorso insieme. E Puma è un partner straordinario, lo vedrete non solo dalle magliette che presenteremo stasera, ma in generale nella collezione e soprattutto nella filosofia che abbiamo avuto modo di conoscere. Sono sicuro che ci porterà molta fortuna".



ERRORE SU CALHA - Presenti i calciatori rossoneri Bonucci, Calabria,Bonaventura e Calhanoglu, modelli della serata. Curiosamente, la maglia numero 10 del turco presentava un errore: Calhanoglu è stato infatti riportato come 'Chalanoglu'. Nella gallery la foto dell'ex Bayer Leverkusen e altre immagini della serata con le nuove maglie da trasferta del Milan firmate Puma.