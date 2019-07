Si muove il mercato dei portieri a casa Milan. In attesa di definire il futuro di Donnarumma richiesto dal PSG di Leonardo, i rossoneri portano in Italia un giovane classe 2002: Andreas Kristoffer Jungdal. Nazionale danese Under 17, arriva dal Vejle Boldklub (foto dal sito ufficiale). Lo scorso febbraio aveva superato un periodo di prova a Milano e questa mattina si è presentato alla clinica Madonnina per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto.