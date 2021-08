Il blitz notturno regala alil suo nuovo trequartista,. L'incontro notturno con ilha portato alla fumata bianca, è fatta per il classe '91: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, si tratta di un- Il presidente del Crotone, intercettato da Calciomercato.com, conferma: "Si abbiamo trovato l’accordo. Trattativa chiusa, prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo è molto contento, vedrete cosa farà Messias al Milan. Lo ha voluto fortemente perché credo nel ragazzo e anche noi per fare un’operazione del genere crediamo nelle qualità del ragazzo. Speriamo il campo parli. È una bella storia la sua e che possa continuare. È stato merito di mio figlio Raffaele che lo ha voluto fortemente al Crotone. Adesso va in una società importante, io sono tifoso del Milan, doppia felicità ecco".