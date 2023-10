La National Italian American Foundation (NIAF) è orgogliosa di annunciare che Gerry Cardinale, leader nel settore finanziario, riceverà il Premio Leonardo da Vinci in Finanza al Gala del 48° anniversario della NIAF il 14 ottobre 2023, a Washington, DC presso l'Omni Shoreham Hotel. Il premio sarà consegnato da Jimmy Pitaro, presidente di ESPN e Sports Content presso The Walt Disney Company.Il signor Cardinale è Fondatore e Managing Partner di RedBird Capital Partners, società di investimento privata focalizzata sugli investimenti e sulla creazione di società ad alta crescita nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento e dei servizi finanziari. RedBird gestisce circa 10 miliardi di dollari di capitale per conto di un gruppo selezionato di investitori istituzionali e family office blue-chip, con un portafoglio di investimenti che comprende molti degli imprenditori, proprietà e marchi più iconici al mondo nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento, tra cui Fenway Sports Gruppo (Boston Red Sox, Liverpool FC, Pittsburgh Penguins, New England Sports Network); il network Yankees Entertainment & Sports (“YES”) (New York Yankees e Amazon); Skydance Media (Larry e David Ellison);Artists Equity (Ben Affleck e Matt Damon); The Springhill Company (LeBron James e Maverick Carter); l'XFL (Dwayne Johnson e il suo partner Dany Garcia); e la squadra italiana di Serie A, l'AC Milan."Siamo entusiasti di assegnare a Gerry Cardinale il Premio Leonardo da Vinci per la Finanza", ha affermato il presidente della NIAF Robert Allegrini. "Il suo senso degli investimenti, la leadership aziendale e la filantropia esemplificano i valori che celebriamo nella comunità italoamericana."La National Italian American Foundation (NIAF) è un'organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti che promuove la cultura e il patrimonio italiano. Fondata nel 1975, la NIAF è stata una delle principali sostenitrici degli italoamericani, preservando la loro eredità e promuovendo il loro contributo agli Stati Uniti.