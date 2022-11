IL TABELLINO

e a poco serve ricordare che i rossoneri hanno avuto molte occasioni per segnare, quasi esclusivamente nel primo tempo, perché di fronte avevano la neopromossa Cremonese che non ha ancora vinto una partita e in casa aveva perso 4-1 contro la capolista.. E così alla distanza viene premiata l’ordinata difesa della Cremonese in generale e l’ottima prestazione del portiere Carnesecchi in particolare, anche se i meriti dei padroni di casa non bastano per giustificare il, come dimostrano le ammonizioni di Leao e persino- Le squalifiche dicostringono Pioli a cambiare difesa e attacco, ma come se non bastassero queste due gravi assenze il tecnico rossonero amplia il turnover., con il debutto dal primo minuto dialla destra di Kjaer e Tomori in una difesa a quattro che in realtà è a tre, perché Ballo-Tourè gioca avanzato quasi in linea con Bennacer, promosso capitano e Tonali, alla sua centesima partita con la maglia rossonera. Il tridente offensivo a supporto di Origi è invece composto da Messias, Diaz e Rebic.- Tatarusanu rimane disoccupato perché la Cremonese fatica ad avvicinarsi all’area di rigore rossonera e quando ci riesce l’unica punta, Ciofani, non ha mai un pallone buono sui piedi. La differenza di valori è evidente, ma. Dopo aver bloccato senza problemi la prima di conclusione di Diaz, il portiere della Cremonese respinge con i piedi un diagonale di, poi alza sopra la traversa un colpo di testa die chiude il primo tempo negando il gol anche a- Riuscita a limitare i danni fin lì, la squadra di Alvini incomincia la ripresa con più coraggio. Ghiglione, Escalante, Castagnetti e Valeri provano a spingere alle spalle di Gyan e Meitè che giocano più vicini a Ciofani. Proprio nel suo momento migliore, però,al momento in cui riceve il pallone e annulla il suo gol. Una beffa doppia per l’attaccante belga, perché poco dopo Pioli richiama lui e Thiaw per rilanciare al loro posto i titolari Leao e Kalulu, con un’indiretta autocritica per avere inizialmente rinunciato a entrambi.- Il portoghese prova subito ad accendersi e non a caso è suo lo spunto che smarca Messias, il cui diagonale costringe Carnesecchi a un’altra preziosa deviazione. E’ ancora troppo poco per guadagnarsi i tre punti e allora Pioli prova a puntare sull’orgoglio di, richiamando il deludente Diaz per l’assalto finale. Il tempo che passa gioca a favore della Cremonese e innervosisce i rossoneri in generale e Leao in particolare, ammonito per proteste. Dopo aver provato invano a scuotere la squadra con i primi tre cambi, Pioli gioca il tutto per tutto facendo debuttare l’oggetto misteriosoe il jolly, rispettivamente al posto di Rebic e Tonali.che in pieno recupero si merita un cartellino giallo, quasi rosso, per una brutta entrata, a dimostrazione del suo momento difficile. Con l’aggravante che stavolta i suoi problemi coincidono con quelli del Milan che si allontana pericolosamente dal Napoli.CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione (17’s.t.Sernicola), Castagnetti(25’s.t.Pickel), Meite, Escalante, Valeri ( 43’s’t’Quagliata) ; Afena Gyan (17’ s.t. Bonaiuto) , Ciofani (17’s.t. Okereke). All: AlviniMILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Thiaw (15’s.t. Leao), Tomori, Kjaer, Ballo Touré; Bennacer, Tonali( 37’s.t.Krunic ); Messias, Brahim Díaz ( 29’s.t.De Ketelaere), Rebic (37’s.t.Lazetic) Origi (15’s.t. Kalulu). All: PioliArbitro: Rapuano di TeramoAmmoniti: 1’ s.t. Ghiglione ( C ) 22’s.t. Vasquez ( C ) 33’s.t. Leao (M) 40’s.t.Valeri ( C ) 41’s.t. Lazetic (M) 41’s.t. Meitè ( C ) 48’s.t. De Ketelaere (M)