A gennaio il Milan dovrà tornare sul mercato per prendere un nuovo difensore centrale. Tra i profili sul taccuino di Moncada, c'è anche quello di Konstantinos Koulierakis, difensore centrale classe 2003 del PAOK. Come riporta Tuttosport, il club greco chiede circa 10 di milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio.