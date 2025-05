Milan, prima cena di mercato: sintonia Ibrahimovic-Tare, la strategia sui rinnovi e sul nuovo allenatore

AC Milan e Calciomercato

Nel centro di Milano è nato il nuovo Milan. Con un nuovo innesto di esperienza e capacità come lo è Igli Tare ma senza stravolgere gli equilibri del gruppo di lavoro. La cena andata in scena ieri sera in un noto hotel del capoluogo meneghino ha anche un forte valore simbolico: con il dirigente albanese c'erano Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Quest'ultimo ha fatto gli onori di casa tra sorrisi, abbracci e segnali di fiducia nei confronti di quella che era la sua scelta sin dal giorno 1 del lungo casting per il ruolo di direttore sportivo.

Una cena durata più di quattro ore dove sono state affrontate tutte le tematiche prioritarie, a partire dal discorso relativo ai rinnovi di contratto.Thiago Motta è sicuramente un'opzione credibile perché Igli Tare lo studia da anni e lo voleva già alla Lazio. In forte ribasso le quotazioni di Maurizio Sarri ( potrebbe tornare in orbita Lazio) e Roberto Mancini mentre su Gian Piero Gasperini non c’è convergenza totale.

in prima persona, i dialoghi sono in una fase avanzata anche se non è ancora arrivata l’offerta giusta: a meno di 70/75 milioni il club rossonero non intende scendere per il miglior centrocampista dell’ultima serie A.