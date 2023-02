Quello che precede il ritorno delle coppe europee è un altro turno di campionato che si svilupperà su quattro giorni. Il Milan, impegnato martedì in Champions contro il Tottenham, sarà la prima squadra a scendere in campo: venerdì sera, a San Siro, arriva un Torino a ridosso della zona Europa e che in casa dei rossoneri – seppur ai tempi supplementari – ha già vinto in Coppa Italia. Le quote per il primo anticipo della 22esima giornata di campionato restano a favore di Pioli nonostante il periodaccio che sta vivendo la sua squadra: «1» a 1,80, «X» a 3,55, «2» a 4,75. Almeno nelle previsioni, sembra una partita da Under, esito che il Milan ha ritrovato dopo cinque Over di fila: meno di tre reti complessive a 1,70, con l'Over a 2,00. Praticamente identiche le quote per il Goal (1,87) e il No Goal (1,85). Almeno a guardare la classifica, il big match della giornata è quello in programma sabato sera all'Olimpico tra Lazio e Atalanta. I biancocelesti, per l'ennesima volta, hanno perso punti da situazione di vantaggio; dall'altra parte, invece, i nerazzurri devono rialzarsi dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sarri a 2,40 è comunque favorito su Gasperini a 2,95; più in alto il pareggio a 3,40. Sempre in zona Champions, la Roma sabato alle 18 va a caccia di continuità nella sfida tutta giallorossa contro il Lecce: al Via del Mare, il «2» di Mourinho si gioca a 1,95, con il colpo dei salentini di Baroni a 4,25. La capolista Napoli, che fin qui ha giocato un campionato a parte, scenderà in campo domenica sera al Maradona contro la squadra che ha regalato l'unico dispiacere stagionale alla squadra di Spalletti: quella Cremonese capace, negli ottavi di Coppa Italia, di eliminare la capolista dopo i calci di rigore. Non sembrano esserci i margini, per i grigiorossi, per ripetere quell'impresa: l'«1» a 1,19 è l'offerta più bassa dell'intero fine settimana di Serie A, mentre un altro pareggio nei 90' schizza a 7,25, con il «2» addirittura a 14. A chiudere il 22° turno sarà il posticipo di lunedì sera tra Sampdoria e Inter, con Stankovic che sfiderà il suo passato, cercando di portare a casa punti necessari per evitare la retrocessione. I nerazzurri di Inzaghi – che di Stankovic è stato compagno di squadra ai tempi della Lazio – sono però reduci dal successo nel derby: il «2» vola basso a 1,45, con il colpo blucerchiato a 7,25 e in mezzo il pareggio a 4,50.