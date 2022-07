È il mercato dei difensori. Chi non li ha li cerca, li paga tanto e partecipa a grosse aste al rialzo. Chi li ha o li vende a peso d’oro o se li tiene stretti, cercando di blindarli. È questo il caso del Milan., un terzetto fondamentale per conquistare lo scudetto.Il Milan però sta pensando a rivedere gli accordi con i suoi perni difensivi.- Kalulu è diventato di fatti titolare dei rossoneri dopo il ko die, prestazione dopo prestazione, ha convinto Maldini e Massara a puntare su di lui.Per quest’estate però il Milan un colpo in difesa vorrebbe chiuderlo. Qualche settimana fa l’idea era prendere un titolare, un difensore di sicuro affidamento e di spendere gran parte del budget estivo su di lui. Il prescelto era, un giocatore che avrebbe relegato Kalulu in panchina. Poi l’inserimento dele l’obiettivo sfumato. Da qui il cambio della strategia.I rossoneri stanno puntando diretti suma il suo arrivo non significherebbe mettere Pierre all’angolo, anzi.- Il rinnovo Kalulu se l’è guadagnato sul campo, l’adeguamento pure. Guadagna attualmente, un ritocco è scontato. È un punto fermo del presente e del futuro. Si punta ad allungare l'accordo fino al 2027 e portare lo stipendio sui 2 milioni di euro.Prima toccherà a Tomori, poi a Kalulu. Il Milan ha capito che due difensori così sono merce rara e se li tieni stretti.