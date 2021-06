Il Milan fa sul serio per Amine Adli, centrocampista classe 2000 del Tolosa. Il club rossonero è sulle tracce del giocatore (39 presenze e 8 gol nell'ultima stagione) già da tempo, e ieri, a quanto risulta a calciomercato.com, ha formulato una prima offerta ufficiale al Tolosa, dopo aver incassato il gradimento da parte del calciatore. La proposta del Milan al club transalpino è di 5 milioni di euro più bonus, fino ad arrivare a un massimo di 7 milioni. Paolo Maldini e Frederic Massara ora attendono la risposta del Tolosa.



LA CONCORRENZA - Su Adli c'è anche l'interesse di alcuni club tedeschi e francesi, in particolare del Bayer Leverkusen e del Marsiglia, ma il Milan si muove con fiducia e, al momento, da una posizione di vantaggio in virtù del gradimento del giovane centrocampista.