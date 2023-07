Il Besiktas, dopo aver concluso l’affare Rebic, vuole continuare a fare la spesa in casa Milan. Le aquile di Istanbul sono ora in pressing su Messias, esterno brasiliano in uscita dal club rossonero.



PRIMA OFFERTA - Nelle scorse ore il Besiktas ha presentato la prima offerta ufficiale al Milan per Messias da un milione di euro. La richiesta di Furlani è di tre milioni di euro, c’è distanza ma anche la volontà de club turco di effettuare un rilancio.

PALLA A MESSIAS - Filtrano buone sensazioni in casa Milan sul possibile accordo con il Besiktas per Messias, le parti sono in contatto costante. Poi toccherà a Messias decidere se accettare o meno la destinazione.