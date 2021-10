Il Milan vince di misura contro il Torino e continua in campionato la sua marcia al primo posto. I rossoneri sono in Europa, in attesa della partita di giovedì prossimo del Napoli, la miglior squadra dopo 10 turni di campionato, frutto di 9 vittorie e 1 pareggio. La squadra allenata da Stefano Pioli inoltre detiene la miglior striscia di risultati utili in serie A: imbattuta da ben 15 turni, ultima sconfitta il 26 aprile scorso contro la Lazio all'olimpico, da allora un ruolino di marcia con 13 vittorie e 2 pareggi, 37 gol segnati e 9 subiti.