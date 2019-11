Il Milan vince 3-1 anche contro il Brescia e infila la quinta vittoria consecutiva che, grazie al contemporaneo ko del Verona con l'Udinese vale anche il sorpasso in vetta alla classifica.



I ragazzi allenati da Federico Giunti si impongono in una gara non priva di sofferenze che aveva visto il vantaggio su rigore firmato da Mionic venire pareggiato dal gol di Torchio. Nella ripresa salgono in cattedra i più in forma dei rossoneri con Pecorino che si guadagna e trasforma il rigore del 2-1 e capitan Sala che chiude i conti nel finale sul 3-1.