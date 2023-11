Il Milan Primavera scende in campo in Youth League per blindare il primo posto nel girone contro il temibile Borussia Dortmund. Di seguito le formazioni ufficiali: MILAN: Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Stalmach, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Sia, Scotti. A disp.: Torriani, Paloschi, Parmiggiani, Liberali, Sala, Bonomi, Simmelhack. All.: Abate.



BORUSSIA DORTMUND: Lisewski; Rashidi, Posadas, Kamara, Adamczyk, Korzynietz: Campbell, Lubach, Watjen, Bamba; Rijkhoff. A disp.: Zaccaria, Konig, Krevsun, Meiser, Onofrietti, Diallo, Ubani. All.: Tullberg.