Milan Primavera: una super doppietta di Comotto riporta i rossoneri in zona playoff

La Primavera del Milan dà continuità al successo del turno precedente contro la Lazio superando anche l'Udinese con un poker che non ammette repliche. Il Milan, in attesa del Verona, è sesto in classifica in piena zona Play Off. Protagonista assoluto della partita Christian Comotto, talento puro classe 2008, con una doppietta, le altre reti portano la firma di Sala e Petrucci.Comotto è stato protagonista anche di alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, tra i quali Milanpress e Milannews.Come si affronta questo finale di stagione in cui lottate per la zona play off?

“È stata la mia ultima partita in casa perché poi sarò impegnato con l’Europeo però sicuramente farò il tifo per la mia squadra. Speriamo di raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio dell’anno. Dobbiamo continuare su questa strada, secondo me ci togliamo grandi soddisfazioni quest’anno”.“Molto. Devo ringraziare mister Guidi, tutti i miei compagni ed il direttore perché hanno molta fiducia in me. Io cerco di dare il 100% in campo. Rispetto all’inizio della stagione mi sento un altro giocatore. Come ho detto è molto merito anche dei miei compagni che mi hanno fatto crescere molto”.