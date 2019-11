Adesso il Milan gioca a carte scoperte su Zlatan Ibrahimovic. Zvonimir Boban e Paolo Maldini non hanno alcun dubbio sulla tenuta fisica e sono convinti che può cambiare la dimensione del gruppo di Stefano Pioli. Ieri nel confronto con Mino Raiola lo svedese è stata la stella cometa ma si è iniziato a parlare anche di altre situazioni delicate.





FUTURO ROMAGNOLI - Mino Raiola è arrivato a Casa Milan con la procura depositata di Alessio Romagnoli. Nel summit si è parlato della possibilità di allungare l'attuale accordo in scadenza nel 2022: c'è l'apertura del Milan a parlarne in maniera più approfondita nei prossimi mesi. Tra gli obiettivi dell'agente italo-olandese c'è quello di adeguare l'attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.



FUTURO SUSO - Mancano gli ultimi dettagli ma Suso è ormai da considerarsi un giocatore della scuderia di Mino Raiola. Anche del spagnolo si è parlato ieri in sede, un confronto per capire quali siano le intenzioni della società. Suso vorrebbe rinnovare con il Milan a cifre più alte rispetto all'attuale accordo da 3 milioni di euro. Zvonimir Boban stima il numero 8 rossonero ma non lo considera incedibile. Rispetto a Romagnoli, la strada verso un nuovo accordo economico è in salita.