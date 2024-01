Milan, primi contatti per il riscatto di Jimenez: la situazione

Nel corso della giornata di oggi, il Milan ha fatto partire i primi contatti con il Real Madrid per parlare del riscatto di Alex Jimenez. Le idee del club rossonero sono sostanzialmente due: esercitare il riscatto per 5 milioni (sperando che i Blancos non optino per attivare la clausola di recompra) o ridiscutere con le Merengues i termini dell’accordo a fine stagione, proponendo un nuovo prestito annuale. I dialoghi sono in corso per il giovane esterno che ha esordito prima in Coppa Italia contro il Cagliari e poi in Serie A a Empoli, subentrando a Florenzi.