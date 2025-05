Milan, primo bilancio in rosso dopo due anni. Plusvalenze, prestiti e Champions, cosa serve per aumentare i ricavi

L’ultima partita di campionato contro il Monza, in programma sabato sera alle 20.45, farà calare il sipario sull’annata 2025/26 della formazione rossonera.(una certezza che avrà ripercussioni a livello di bilancio, come analizzeremo grazie anche ai dati a disposizione dei colleghi di Calcio&Finanza): la sconfitta in finale di Coppa Italia e il successivo ko con la Roma in Serie A hanno spento definitivamente le speranze rossonere di giocare in Europa nel 2025/2026.

Intanto, la situazione inerente al direttore sportivo è stata definita con l’arrivo di Igli Tare: il dirigente albanese, in sintonia con l’amministratore delegato Giorgio Furlani e con tutto il gruppo di lavoro formato dal direttore tecnico Geoffrey Moncada e il senior advisor della proprietà RedBird - con a capo Gerry Cardinale - Zlatan Ibrahimovic, avrà il compito di scegliere il prossimo allenatore dopo il già certo addio di Conceicao (Allegri e Italiano sono i profili più gettonati).

Impossibile sbagliare:. Negli ultimi anni, il Milan ha fatto registrare un utile a bilancio (nelle due stagioni precedenti a questa, per la precisione), ma come ricorda Calcio&FinanzaSecondo le stime di Calcio&Finanza, allo stato attuale dei fatti,. Il bilancio, così, si chiuderebbe in perdita per la prima volta dopo due utili consecutivi. Per entrare più nel dettaglio, Calcio&Finanza ci dice che la voce costi sia in leggera crescita e tale evento è contrapposto una sezione ricavi in calo., infatti,

per aiutare le squadre che parteciperanno alla prima edizione del Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti. Sarà un mercato aperto anche alle altre società e dunque il club rossonero può tranquillamente portare a termine alcune operazioni in uscita per aumentare i dati dei ricavi.Che cessioni effettuare per aumentare i ricavi e arrivare al pareggio di bilancio?(si parla di una super offerta pronta dal Manchester City, con il Milan che non scenderebbe da una base d’asta di partenza pari a 70 milioni di euro),

In primis,potrebbe generare una plusvalenza pari a 13,6 milioni con l’acquisto da parte della Juventus, come afferma Calcio&Finanza. Il Marsiglia sta valutando l’idea di riscattareper una plusvalenza potenziale da 8,2 milioni. Poi ci sono i discorsi inerenti ad– con la Roma intenzionata ad acquistare il giocatore belga -,con la Fiorentina,col Bologna,con il Napoli econ il Galatasaray.

(che ha portato ben 80 milioni di euro fra premi per la qualificazione e i risultati raggiunti, senza considerare gli incassi dello stadio San Siro per le sfide casalinghe disputate all’interno della competizione). Calcio&Finanza, inoltre, ricorda che l’assenza dalla coppe potrebbe incidere su alcuni bonus legati agli sponsor principali, denaro recuperabile attraverso le cessioni per non chiudere in perdita.

Ricordiamo, comunque, che: Calcio&Finanza riporta che a livello civilistico era pari a 200,7 milioni di euro mentre a livello consolidato era pari a 196,3 milioni di euro. Un dettaglio che sottolinea comeInfine, è giusto evidenziare il capitolo UEFA.. Cosa vuol dire? Sostanzialmente,. Per fare due calcoli veloci, l’esercizio 2025/26 sarà calcolato insieme al 2024/25 e al 2023/24 e la somma aggregata di tali risultati d’esercizio non dovrà superare quella cifra pari a -60 milioni di euro., cercando di capire come ottenere fonti di ricavo alternative a quelle che mancheranno, con l’obiettivo di tornare a giocare in Champions League immediatamente nel 2026/27. Inoltre si dovrà tenere sotto controllo il costo squadra, che non dovrà superare il 70% dei ricavi del club (sono incluse nei ricavi le plusvalenze): un dato sul quale il Milan sta rispettando perfettamente il limite imposto.

Quale sarà, dunque, la strategia del Milan? Ci saranno cessioni eccellenti con i profili di Tijjani Reijnders, Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao che saranno oggetto dei desideri dei top club europei?per perfezionare il bilancio,comunque considerevole e che impattino anche sul monte ingaggi